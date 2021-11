Budsjettforhandlingene drøyer: – Vi når ikke fristen

Opprinnelig hadde partiene et mål om å kunne presentere en enighet om neste års statsbudsjett innen kommende fredag. Da skal nemlig finanskomiteen på Stortinget legge fram sin innstilling i saken. Men nå er fristen overskredet.

– Det skjer mye godt arbeid, men vi når ikke fristen som er satt for å legge dette inn i finansinnstillingen, som er i dag klokka 12, sa Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud etter et møte mellom partiene tirsdag formiddag.

Nå kan en eventuell budsjettenighet drøye helt fram til finansdebatten i Stortinget, som er planlagt 2. desember.

SV: Akseptabelt

SV-leder Audun Lysbakken viser til at også de borgerlige partiene har gått på overtid i budsjettforhandlingene de siste årene.

– Det har aldri vært noen dramatikk knyttet til den fristen. Det har vært en mulighet hele tida, noe jeg tror også opposisjonen er helt innforstått med, sier han.

Han påpeker at partiene har hatt ekstra dårlig tid, siden det har vært regjeringsskifte i høst.

– Tida til forhandlinger om budsjettet er langt kortere enn vanlig. Derfor tenker vi at dette er en helt akseptabel måte å gjøre det på, sier Lysbakken.

– Normal prosess

De videre forhandlingene skal nå foregå i finanskomiteen på Stortinget.

– Dette er en helt normal budsjettprosess. Jeg tror ingen har hatt noen illusjon om at ikke forhandlingene om budsjettet vil være tøffe, sier SV-lederen.

På vei inn til møtet tirsdag formiddag fortalte Aasrud at de har satt flere folk på arbeidet med budsjettet for å jobbe med de store sakene.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad sier de har gode diskusjoner.

– Vi ønsker å få sjekket de ulike tingene grundig bakover i systemet. Vi ønsker å ha en god dialog oss imellom. Så nå tar vi den tida vi trenger for å få til gode løsninger for budsjettet, som jo er viktig for folk over hele landet, sier hun.

Helt sikker på avtale

De parlamentariske lederne virker samstemte i en optimisme om å få til en budsjettavtale mellom regjeringen og SV.

– Nå er forhandlingene i finanskomiteen. Det er der de skal være, og det jobbes godt videre, sier Lysbakken.

– Kan dette ende med brudd?

– Vi har tenkt å få til en avtale, og det er det vi jobber for, sier Lysbakken.

– Og det er jeg helt sikker på at vi får til også, legger Aasrud til.