Ap til TV 2: Jobber med å få på plass ny stortingspresident tirsdag

Avtroppende stortingspresident Eva Kristin Hansen går formelt av tirsdag.

Kjersti Stenseng sier til TV 2 at de har en grundig prosess for å finne den best egnede kandidaten blant Aps stortingsrepresentanter.

– Vi tar den tiden vi trenger, påpeker Stenseng.

Hansen trakk seg torsdag, etter at det ble kjent at Oslo politidistrikt åpner etterforskning av pendlerboligsakene på Stortinget. Hansen fortalte at hun tok det for gitt at hun er blant dem som skal etterforskes.