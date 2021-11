Arnstad: – Viktig at vi nå får en grundig gjennomgang av denne saken

Hansen trakk seg torsdag kveld som stortingspresident etter at det ble kjent at politiet skal etterforske pendlerboligsakene.

– Senterpartiet tar Eva Kristin Hansens avgjørelse til etterretning. Det er hennes egen avgjørelse og det har vi respekt for. Hansen peker selv på at det ikke er holdbart å ha en stortingspresident under politietterforskning, sier Arnstad i en uttalelse sendt til NTB.

Hun forteller at det er en oppfatning hun deler.

– Det er viktig at vi nå får en grundig gjennomgang av denne saken og av retningslinjene for slike ordninger, sier Arnstad videre.