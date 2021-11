Etter et møte i Stortinget torsdag, sa Eva Kristin Hansen at hun ville fortsette som stortingspresident.

Senere på dagen åpnet Oslo-politiet etterforskning av pendlerboligsakene, og da trakk Hansen seg.

– Jeg har i kveld fått beskjed av Eva at hun ønsker å trekke seg fra vervet som stortingspresident. Jeg vet at denne saken er vond for henne og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier Støre.