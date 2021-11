Stortingspresidenten trekker seg – politiet skal etterforske pendlersakene

* Stortinget eier 143 leiligheter i Oslo. Disse skal dekke boligbehovet til stortingsrepresentanter som er folkeregistrert eller faktisk bosatt mer enn 40 km i kjørelengde fra Stortinget.

* Tirsdag ble det kjent at stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) hadde hatt pendlerleilighet, samtidig som hun fra 2014 eide bolig sammen med mannen sin på Ski, bare 29 kilometer fra Stortinget. Hun hadde da folkeregistrert adresse i en leilighet eid av partifelle Trond Giske i Trondheim. Først i 2017 meldte hun flytting til Ski og sa opp pendlerleiligheten.

* Torsdag kveld trakk Hansen seg fra vervet. Det skjedde like etter at Oslo politidistrikt meldte at de åpner bedragerietterforskning av pendlerboligsakene etter opplysninger om at minst seks navngitte stortingsrepresentanter kan ha feilpraktisert reglene.

* 5. september avslørte Aftenposten at KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad hadde bodd gratis i pendlerleiligheter i Oslo. Han hadde folkeregistrert adresse hos foreldrene i Agder fra 2009 til november 2020. Samtidig har han eid og leid ut halvpart av en tomannsbolig på Lillestrøm.

* Ropstad gikk av som statsråd og partileder 18. september, etter at det ble kjent at han også hadde fått tilgang til en gratis statsrådsbolig uten å betale skatt av fordelen.

* Aftenposten har også meldt om flere andre politikere med pendlerleilighet fra Stortinget som samtidig eier boliger som de leier ut i Oslo. Det er flere representanter som er eller har vært registrert bosatt hos foreldrene og fått pendlerbolig. Dersom man ikke har utgifter til egen bolig er regelen at man skal skatte av fordelen med gratis bolig. Dette har vært praktisert ulikt.

* Riksrevisjonen har varslet at de vil gjennomgå pendlerboligsakene. Stortingets administrasjon skal også gå gjennom alle enkeltsaker om mulige brudd på reglene.

* Stortinget har i tillegg satt ned et eksternt utvalg som skal gjennomgå regler, retningslinjer og praksis.

Kilder: Aftenposten, NTB, Stortinget