– Det er ikke uvanlig at det ligger noen triste historier eller personlige tragedier bak. Når det er sagt, er ofte ikke det så avgjørende for om du har brutt reglene eller ikke. Har du brutt reglene, så har du brutt reglene, sier parlamentarisk nestleder Henrik Asheim i Høyre til NTB.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) fortalte om både privatøkonomiske forhold og helseplager da hun skulle svare på spørsmål om pendlerboligsaken torsdag.

– Jeg tror det er forståelig på et menneskelig plan at man forsøker å redegjøre for hele bildet når man skal forklare seg på et møte med parlamentariske lederne, og for så vidt pressen etterpå. Men for Stortinget og innbyggerne handler dette om at man nå skal rydde opp, og da må vi se på om hun har fulgt reglene hun selv har vært med på å utarbeide, sier Asheim.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil la stortingsgruppa avgjøre om den fortsatt har tillit til stortingspresidenten, når representantene har lest hennes redegjørelse i pendlerboligsaken. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Sjelden avgjørende

Torsdag jobbet Hansen med en skriftlig forklaring til Stortinget om saken. Et møte med de parlamentariske lederne var ikke nok til at hun er sikret tilliten til å fortsette i vervet.

Heller ikke for Frp-leder Sylvi Listhaug er private forhold og helseplager avgjørende.

– Det er sånn at i rettssaler og andre steder kan det være formildende, men sjelden er det avgjørende for sakene, sa Listhaug etter møtet med stortingspresidenten.

– Jeg har veldig stor forståelse for at dette er en vanskelig sak for henne og familien. Men det handler om tilliten til stortingspresidenten og Stortinget. Derfor er det utrolig viktig at vi gjør en grundig jobb.

Opp til stortingsgruppene

Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter skal avgjøre om de har tillit til stortingspresidenten når de har fått den skriftlige redegjørelsen.

Det kan også skje i Høyre.

– Hvis det blir aktuelt å stille mistillit, eller hvis det blir en votering over det, vil stortingsgruppen ta stilling til det, sier Asheim.

Han påpeker også at en stortingspresident må ha bred støtte i Stortinget.

– Jeg tror ikke vi kommer til å havne i en situasjon der vi får en jevn votering over stortingspresidenten, sier han.