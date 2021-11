– Ingen ønsker en ny runde med nedstenging, sosial distanse og hjemmekontor. Smittekurven må snus nå, ikke til neste år. Min forventning er at regjeringen sikrer raskere vaksinering av befolkningen med tredje dose, slik at flere blir enda bedre beskyttet mot coronavirus, sier Trøen til NTB.

Personer på over 65 år, risikopasienter og helsepersonell står først i køen på en tredje dose vaksine for å friske opp immuniteten mot covid-19.

Regjeringen planlegger deretter for at alle mellom 18 og 64 år får tilbud om oppfriskningsdose neste år.

– Det bekymrer meg at det tar for lang tid å rulle ut den tredje påfyllingsdosen for alle under 65 år. Erfaringene fra Israel viser at det har stor effekt, og det forundrer meg at regjeringen allerede nå har konkludert med at vaksineringen ikke skal skje før neste år, sier Trøen.

Hun etterlyser også en oppdatert coronastrategi fra regjeringen, og at de raskt avklarer mulig bruk av coronasertifikat.

– Det er en urovekkende utvikling med smitterekorder og høyt press på sykehusene. Regjeringens strategi for håndtering av pandemien ble sist oppdatert i september. Det er på tide at de presenterer en oppdatert nasjonal strategi basert på faglige råd fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet, som tydelig viser hvordan vi som samfunn skal håndtere den økende smitten.