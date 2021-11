Da Hansen overtok som stortingspresident i høst, gjorde hun det til en hovedsak å gjenreise tilliten til Stortinget. Løftet om en grundig opprydding kom etter en rekke avsløringer knyttet til representantenes økonomiske goder.

Nå er det kommet fram at Hansen selv kan ha fått pendlerbolig i strid med reglene.

Men stortingspresidenten vil ikke tre til side av den grunn. Tvert imot mener Hansen at hun fortsatt er riktig person til å lede arbeidet med å rydde opp.

– Jeg vil gjerne gjøre alt jeg kan for å rette opp tilliten, sier Hansen til NTB.

– Jeg er valgt av Stortinget, og jeg er veldig dedikert for å fortsette med det som jeg lovte da jeg ble valgt. Nemlig å rydde opp i ordninger som kan oppleves som urimelige, og også å rydde opp i uklarheter rundt det med pendlerboliger, fastslår hun.

Lover full åpenhet

Et eksternt utvalg skal nå gjennomgå regelverket og komme med anbefalinger til Stortinget.

Samtidig lover Hansen full åpenhet om sin egen situasjon.

Bakteppet er avsløringer i Adresseavisen denne uka at Hansen selv kan ha fått pendlerbolig av Stortinget i strid med reglene.

– Jeg har ikke lyst til å skjule noen verdens ting. Alle skal få svar fra meg, sier Hansen.

Hun legger til at hun allerede har delt kontoutskrifter med flere.

– Til alle velgere og alle andre har jeg lyst til å si at jeg er kjempelei meg for dette. Men jeg vil gjerne gjøre alt jeg kan for å rette opp tilliten gjennom å gå igjennom ordninger, om det er etterlønn, pendlerboliger eller skatt, sier Hansen.

På direkte spørsmål gjør Hansen det klart at hun ikke har tenkt å gå av.

– Jeg har ingen planer om det. Jeg har tenkt å fullføre arbeidet.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen stilte onsdag til intervju om bråket rundt pendlerboligen hennes. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fikk beskjed mandag kveld

Hansen forteller at det hele begynte med en samtale med Adresseavisen fredag. Mandag fulgte avisa opp med en rekke skriftlige spørsmål, blant annet om Hansens bosituasjon.

– Da dobbeltsjekket jeg med Stortinget at jeg hadde gjort alt riktig, for de spurte jo om det med pendlerbolig, sier hun.

Hansen hadde sjekket regelverket tidligere og mente selv at hun hadde rett til pendlerbolig. Men mandag kveld fikk hun en telefon fra Stortinget med beskjed om at tolkningen av reglene var blitt endret.

– Det var da jeg skjønte at «Oi, her har jeg kanskje vært i strid med tolkningen av regelverket». Det var da denne ballen begynte å rulle.

Dagen etter publiserte Adresseavisen sine avsløringer.

Boliger i Oslo, Ski og Trøndelag

I Adresseavisen kom det fram at Hansen hadde fått pendlerbolig fra Stortinget selv om hun fra 2014 bodde sammen med sin mann i Ski utenfor Oslo. Ski er for nært Stortinget til å gi rett til pendlerbolig, men Hansen leide også en hybel i Trondheim og oppga denne som adresse. Hun betalte 4.000 kroner i måneden for hybelen.

Først i 2017 meldte Hansen flytting til Ski og sa opp pendlerboligen.

– Når du er mye hjemme i Trøndelag, er det kjekt å ha en bolig. Jeg hadde leid bolig i Trondheim lenge og vært folkeregistrert i Trondheim lenge, så jeg ville fortsatt ha den nærheten. Det var sånn jeg tenkte den gangen. Jeg var ikke klar over at det ikke var greit å eie bolig innenfor fire mil, sier hun.

Hansen avviser bestemt at hun lot være å endre adresse av frykt for å miste et gode.

– Jeg tenkte ikke at det var noen dramatikk rundt det, sier hun.

– Jeg burde kanskje ha stilt noen spørsmål da, og etter det også. Men jeg har ikke gjort det, for jeg har trodd at jeg har gjort ting riktig. Jeg har ikke gjort noe feil med vilje.