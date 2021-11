Slutterklæring vedtatt etter dramatisk sluttspurt på klimamøtet i Glasgow

Flere av de andre landene var sterkt kritisk til at India ville endre en formulering om å «fase ut» kullkraft. Forslaget ble likevel godtatt.

Dermed kunne landene på møtet klubbe gjennom slutterklæringen, som har fått navnet Glasgow Climate Pact. Et av de viktige punktene i avtalen er at landene bes om å skjerpe sine nasjonale utslippsmål allerede neste år.

Oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft

Dette er tre år tidligere enn det Parisavtalen i utgangspunktet legger opp til. Mange land har også skjerpet sine målsettinger i år.

I tillegg til selve slutterklæringen ble det også enighet om nye regler for handel med klimakvoter i tråd med Parisavtalen. Norge og Singapore har hatt ledende roller i forhandlingene om dette temaet i Glasgow.

I utkastet til slutterklæring var det en oppfordring om å øke tempoet i innsatsen for å fase ut kullkraft uten fangst og langring av CO2.

Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav ønsket i stedet ordlyden «fase ned». Dette ble godtatt, og dermed kunne avtalen vedtas, én dag etter at klimamøtet egentlig skulle vært avsluttet.

Hauge etter enighet i Glasgow: – Jeg er lettet og glad

Bellonas Frederic Hauge. Foto: Berit Roald / NTB Foto: Berit Roald / NTB

Enigheten på klimatoppmøtet i Glasgow er et godt skritt videre, mener Bellonas grunnlegger Frederic Hauge.

– Jeg er lettet og glad, sier Hauge til NTB.

Han er ikke overrasket over at en omstridt formulering om kullkraft ble svekket rett før slutterklæringen ble vedtatt lørdag. Enigheten er likevel svært viktig, understreker han.

– Uten det som skjedde i dag, ville mye av Parisavtalen vært borte, mener Hauge.

Vedtaket i Glasgow vil få konsekvenser for norsk politikk, tror Bellonas grunnlegger, som er skremt ved tanken på hva klimaendringene kan medføre i årene framover.

– Klimaendringene er blitt verre enn vi trodde bare for kort tid siden, sier han.

Thunberg om slutterklæringen: Bla, bla, bla



Klimaaktivisten Greta Thunberg kaller slutterklæringen fra klimatoppmøtet for «bla, bla, bla». – Vi kommer aldri til å gi opp, sier hun.

Thunberg kommenterte lørdag nyheten om at klimatoppmøtet omsider fikk vedtatt en slutterklæring.

– Her er en kort sammenfatning: Bla, bla, bla. Men det riktige arbeidet fortsetter utenfor disse salene, skrive hun på Twitter.

– Og vi kommer aldri til å gi opp, noensinne, fortsetter hun.

Eide: Et stort skritt i riktig retning

Klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) under klimatoppmøtet i COP26 i Glasgow. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: NTB

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er glad for at det til slutt ble vedtatt en slutterklæring fra klimatoppmøtet i Glasgow.

– Klimamøtet i Glasgow har tatt oss et stort steg i riktig retning. Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet. Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder, sier Eide i en uttalelse.

– På veien dit må verden fase ut kull og slutte med fossile subsidier. Det er et kollektivt ansvar for alle å bidra til å sikre et levedyktig klima i framtiden. Samtidig skal vi støtte opp om de fattige landenes evne til å møte og bekjempe klimaendringene, sier han videre.