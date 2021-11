Ap beholder 18 av 22 kutt partiet kalte usosiale

De øvrige 18 kuttene ble videreført i tilleggsbudsjettet til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ifølge NRK og VG.

Kuttene som stoppes, er innstramminger i skattereglene for lange pendlerreiser, innføringen av et nytt bunnfradrag i reisefradraget, økt bunnfradrag i reisefradraget og redusert bevilgning til fri rettshjelp.

På spørsmål om hvorfor ikke Ap reverserer kuttene, svarer finanspolitisk talsperson Eigil Knutsen at flere av dem ikke bare løses ved å kompensere med penger over budsjettet.

– Det er ordninger som krever at vi gjør et større arbeid på innretning og modell enn å kun bevilge en sum penger, sier han.

Knutsen trekker videre fram at regjeringen i Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å fikse feriepenger på dagpenger, brillestøtte og offentlig utvidelse av tannhelsetjeneste de neste fire årene, og han sier at regjeringen allerede har innfridd andre løfter, som å senke egenandelen for pendlere.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener Arbeiderpartiet bryter sin egen plan.

– Dette er klokkeklare løftebrudd som går ut over syke og arbeidsløse mennesker, sier Moxnes til NRK.