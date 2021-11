Barth Eide om krav til oljestans: – Hjelper ikke særlig mye

– Løsningen på klimakrisen ligger i at verden over tid faser ut sitt forbruk av kull, olje og gass og erstatter dem med utslippsfrie alternativer. Men det hjelper rett og slett ikke særlig mye om Norge isolert sett reduserer sin oljeproduksjon dersom verden totalt bruker like mye olje og gass, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Han svarer på utfordringen fra en ny klimaallianse som vil jobbe for å få en slutt på produksjonen av olje og gass.

Danmark ber om sluttdato

Beyond Oil and Gas Alliance (Boga) ble lansert på klimatoppmøtet i Glasgow torsdag og frontes av Danmark og Costa Rica.

– Vi gjør dette fordi vi mener det virkelig er nødvendig, sier Danmarks klimaminister Dan Jørgensen.

Han svarer slik på spørsmål fra Teknisk Ukeblad om Norge og andre oljeproduserende land bør fastsette et tidspunkt der produksjonen avsluttes:

– Ja. Olje- og gassproduserende land må komme opp med en sluttdato.

Barth Eide: Kan være negativt for klimaet

Letestans i Norge er ikke løsningen, mener Barth Eide.

– Da vil etterspørselen gjøre at andre land øker sin produksjon, og klimagassutslippene vil være uendret, sier den norske klimaministeren.

– Hva angår gass i Europa, kan en slik løsning til og med være negativ for klimaet da gassen da både ville blitt transportert over lengre avstander som øker metanutslippene, og i mange tilfeller med til dels betydelig høyere utslipp i produksjonen, sier Barth Eide.

Han roser likevel initiativet.

– Samtidig ønsker vi velkommen at verden nå synes å ta enda raskere skritt mot en utslippsfri framtid, noe som naturligvis understreker behovet for at vi selv planlegger for hvordan vi gradvis skal erstatte olje- og gasseksporten med nye grønne næringer, sier han.

Sverige forbyr oljeleting

Foruten Danmark og Costa Rica, deltar også Sverige, Frankrike og Irland i alliansen. I tillegg har regionene Wales, Grønland og Quebec sluttet seg til. New Zealand, Portugal og California er assosierte medlemmer.

Landene har forpliktet seg til selv å avstå fra eller fase ut olje- og gassproduksjon.

Danmark vedtok i fjor å avslutte all leting etter olje i den danske delen av Nordsjøen. Sveriges miljøminister Per Bolund opplyser at Sverige vil forby all leting etter kull, olje og gass på svensk territorium, ifølge Teknisk Ukeblad.

I Norge ønsker derimot et stort flertall på Stortinget at Norge skal fortsette å lete etter olje og gass.