Putin: EU må gjenopprette kontakten med Hviterussland

Oppfordringen ble fremsatt da Putin torsdag snakket med Tysklands statsminister Angela Merkel på telefon.

Det var den andre samtalen mellom de to lederne på like mange dager.

De to var enige om at det er viktig med en rask løsning på krisen, og at denne er i tråd med internasjonale humanitære standarder, ifølge Putins kontor.

Etter onsdagens samtale sa Merkels talsperson at hun har bedt Putin gripe inn for å få en slutt på krisen som utspiller seg på Polens grense til Hviterussland.

Hviterussland er en nær alliert av Russland, mens Polen er EU-medlem.