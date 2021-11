Etter ti år som folkevalgt på Stortinget er den tidligere Venstre-lederen klar for en ny jobb. Torsdag ble det klart at hun går inn som partner og rådgiver i kommunikasjonsbyrået Footprint, skriver Dagens Næringsliv.

Der skal hun jobbe med klima og omstilling.

Selskapet beskriver seg selv som et «klimabyrå som utelukkende går inn i prosjekter som bidrar til raskere, lønnsom omstilling».

– Dette er en sjanse til å jobbe med det jeg har et stort hjerte for – små og store bedrifter – og sørge for at vi har et næringsliv som er bærekraftig og vekstkraftig fremover, sier Grande.

Trine Skei Grande var Venstre-leder fra 2010 til 2020 og fast innvalgt på Stortinget fra 2005 til 2021. Hun har blant annet vært kulturminister (2018 til 2020) og kunnskapsminister (2020).