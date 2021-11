Småbarnsmor Jannike fikk brilleløfte av Støre – ble droppet i budsjettet

– Det viser jo bare hva politikk er. Så lenge de får stemmene, betyr det ikke så mye for dem hvordan det går for de som har stemt på dem, sier småbarnsmor Jannike Elise Nielsen fra Knarvik til NTB.

Datteren, Milla-Sofie (6), har sterkt nedsatt syn og kan knapt se uten briller. Derfor ble familien hardt rammet da Solberg-regjeringen kuttet i brillestøtten i 2020.

Men i valgkampen i år fikk familien besøk av Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans rådgivere. Med pressen på slep, lovet Støre å forbedre brillestøtteordningen i løpet av hundre dager med ny regjering.

– Det er jo litt flaut når de går så hardt ut og sier at de skal fikse dette med en gang de kommer i regjering, og så gjør de det ikke. Det viser i hvert fall helt tydelig for folk at de er et parti som ikke mener det de sier, sier Nielsen.

– Vil bruke mer tid

I endringene i neste års budsjett har regjeringen ikke satt av en krone til å bedre brillestøtteordningen.

Det betyr at Støre-regjeringen i utgangspunktet tidligst får gjort dette i revidert budsjett til våren – med mindre SV griper inn og tvinger det gjennom i budsjettforhandlingene.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at regjeringen har laget et budsjett på kort tid og innenfor trange rammer, og derfor ikke har klart å rette opp i alle kuttene til den forrige regjeringen.

– Jeg forstår godt at moren til Milla-Sofie er skuffet. Jeg sa vi skulle lage en bedre ordning for barn som trenger briller, og det står jeg ved, men vi klarte det ikke i denne runden, sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB.

Blindeforbundet skuffet

Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund sier til NTB at de er skuffet.

– Vi trodde og håpet de hadde kommet lenger, og er skuffet over at det ikke ligger inne penger til neste år. Det hadde vi faktisk regnet med, særlig i lys av at dette ligger inne i 100-dagersplanen til Arbeiderpartiet.

Småbarnsmor Jannike Elise Nielsen og familien fikk besøk av Jonas Gahr Støre i valgkampen og ble lovet bedring i brillestøtteordningen. Hun er oppgitt over at regjeringen ikke leverer i budsjettet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Forbundet setter nå sin lit til SV og budsjettforhandlingene.

– Dette betyr kolossalt mye for tusenvis av familier. Mange må prioritere bort andre ting fordi de har kjempevanskeligheter for å få økonomien til å gå i hop, eller de må la barna gå uten briller, sier han.

Fuglerud påpeker at en ny ordning ikke hadde trengt å være klar for at regjeringen kunne satt av penger til formålet i budsjettet.

– Det var jo sånn den forrige regjeringen gjorde da de strammet inn ordningen. De la inn en gevinst i budsjettet for innstrammingen, og så jobbet de videre med regelverket etterpå. På motsatt vis kunne regjeringen satt av penger nå. Og så kunne de heller justere summen i revidert budsjett neste år hvis de bommer.

– Lavmål

Jannike Elise Nielsen i Knarvik kjøper heller ikke argumentet om for dårlig tid.

– Det blir for lettvint å gjemme seg bak det. Jeg vet de har fått veldig mange innspill fra alle kanter på hvordan de kan fikse ordningen sånn at den blir rettferdig for alle. Og de sa de kunne gjøre det på sine første hundre dager. Da har jeg ikke forståelse for at de nå sier de må vente.

Hun skjønner ikke helt hvorfor regjeringen tillater seg å vente, hvis de virkelig har forstått alvoret i saken.

– Hvis besøket hos oss bare er blitt brukt som et valgkampstunt, er det lavmål. De bruker ungene i Norge som ser dårlig til å få velgere. Det er ikke greit, sier hun.

Ap: Arbeider videre

Støre sier han vil fortsette å jobbe for en bedre brilleordning. Han mener regjeringen har gjort budsjettet mer rettferdig, blant annet ved å forlenge stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger.

– Brillestøtten er en annen sak vi gjerne skulle løst med en gang. Det fikk vi altså ikke til i denne runden med endringer i budsjettet, men vi vil arbeide videre for sikre at det kommer på plass en bedre ordning for Milla-Sofie og andre barn som trenger briller, sier Støre.