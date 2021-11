Sikkerhetsrådet skal holde krisemøte om migrantkrisen på grensen til Polen

Sikkerhetsrådet med 15 medlemsland skal møtes bak lukkede dører. Estland, Frankrike og Irland innkalte til møtet, ifølge kildene.

Tusenvis av migranter og flyktninger har samlet seg i Hviterussland i et forsøk på å ta seg inn i EU de siste månedene.

Spent på grensen



Situasjonen på grensen blir stadig mer spent. Polen har sent rundt 15.000 soldater og politistyrker til grensen.

EU og Nato ut anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å oppmuntre migranter fra Midtøsten, Afghanistan og Afrika til å ulovlig krysse grensen til Polen.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklager nabolandet Hviterussland for statlig terrorisme.

Nato vil gi grensehjelp til Polen: – Uakseptabelt



Nato-sjef Jens Stoltenberg Foto: Olivier Hoslet / AP

Natos medlemsland uttrykker full støtte til Polen og er klare til å gi ytterligere hjelp, sier en kilde i Nato.

Alliansen holdt onsdag et møte bak lukkede dører om situasjonen.

– De allierte har gjort det klart at Hviterussland er ansvarlig for krisen, og at Lukasjenkos bruk av migranter som en hybrid taktikk er umenneskelig, ulovlig og uakseptabel, sier en anonym kilde i Nato etter et møtet.

Medlemslandene sier de vil hjelpe Polen med grensebeskyttelse og å opprettholde sikkerhet i regionen. Landet har så langt sendt 15.000 soldater og politistyrker til grensen.

Natos medlemsland anklager Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å oppmuntre migranter fra Midtøsten, Afghanistan og Afrika til å ulovlig krysse grensen til Polen.

Skarp ordkrig om krisen mellom Polen og Hviterussland



Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklaget onsdag nabolandet Hviterussland for statlig terrorisme i forbindelse med migrantkrisen på grensa.

Ordkrigen om situasjonen ble enda skarpere onsdag. Morawieckis uttalelse falt på en pressekonferanse i Warszawa, der han delte podiet med EU-president Charles Michel.

Tusenvis av migranter står fast ved grensa i et forsøk på å komme seg fra Hviterussland til Polen, i stadig kjøligere vær.

Den polske statsministeren sier han tror krisen er en «stille hevn» fra hviterussiske myndigheter for Polens støtte til opposisjonen i landet.

Hviterussiske myndigheter anklager på sin side Vesten for å ha provosert fram migrantkrisen.

Merkel ber Putin gripe inn

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Sputnik / Pool / AP / NTB Foto: NTB

Tysklands statsminister Angela Merkel ringte onsdag Russlands president Vladimir Putin for å diskutere saken. Hviterussland er en nær alliert av Russland.

– Merkel understreket at Hviterusslands bruk av migranter som pressmiddel, er umenneskelig og uakseptabel, og har bedt president Putin bruke innflytelsen sin for å få en slutt på det , skriver Merkels talsmann Steffen Seibert på Twitter.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier at Putin er hjernen bak flyktningkrisen på grensa mot Hviterussland. Han mener Putin forsøker å destabilisere EU, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Anklagene om at Russland er ansvarlig, er uansvarlige og uakseptable, svarer Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov.