Rødt beskylder Ap for Kafka-forvandling

– Arbeiderpartiet synes å være forvandlet, sa Kristjansson i spørretimen på Stortinget onsdag.

Han trakk parallellen til Franz Kafkas berømte fortelling «Forvandlingen», der hovedpersonen Gregor Samsa en dag våkner av urolige drømmer og finner seg selv i sengen forvandlet til et digert, uhyrlig kryp.

– Spreller hjelpeløst med beina

Ifølge Kristjansson er det noe lignende som skjer når Arbeiderpartiet i forslaget til statsbudsjett for 2022 ikke oppfyller valgløftet om å gjeninnføre feriepengetillegget for arbeidsledige og permitterte.

Ap lovte før valget at dette skulle skje innen 100 dager.

– De ligger dessverre som Gregor Samsa på sin panseraktige rygg og spreller hjelpeløst med beina og hevder det nå ikke er mulighet eller tid til å skaffe penger til de arbeidsløse, sa Kristjansson.

– Blir neppe gjennomført i revidert nasjonalbudsjett

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) svarte at regjeringen fortsatt har tenkt å gjeninnføre feriepengetillegget, men at det ikke lot seg innpasse i et ansvarlig økonomisk opplegg for 2022.

– Det handler om trygg økonomisk styring, sa hun.

Tajik signaliserte samtidig at feriepengetillegget neppe blir gjeninnført allerede i revidert nasjonalbudsjett, som legges fram i mai neste år.