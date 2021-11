Huitfeldt hardt ut mot Hviterussland

– Denne krisen skyldes hviterussiske myndigheters kyniske bruk av sårbare mennesker som et utenrikspolitisk pressmiddel, skrev Huitfeldt i en epost til NTB tirsdag.

Situasjonen på grensa mellom Hviterussland og Polen var svært spent også tirsdag.

Ifølge en uttalelse fra Moskva diskuterte den russiske presidenten Vladimir Putin og hans hviterussiske kollega Aleksandr Lukasjenko saken i løpet av dagen, og gikk i etterkant ut med kritikk av utplasseringen av polske militære styrker langs grensen.

Polens statsminister Mateusz Morawiecki anklaget på sin side Putin selv for å orkestrere tilstrømmingen av migranter.

– Dette angrepet som Lukasjenko utfører har utspring fra Moskva. Hjernen bak dette er president Putin, sa Morawiecki under et hastemøte i den polske nasjonalforsamlingen tirsdag.

Frykt

Hviterussland anklager Polen for bevisst å eskalere spenningen mellom de to landene, mens Polen mener hele EUs sikkerhet er truet. Frykten for opptrapping er stor.

Den polske regjeringen har advart om at det kan oppstå situasjoner av «væpnet natur» dersom det finner sted nye forsøk på grensepasseringer.

Mens flere tusen migranter sitter fast i ingenmannsland på grensa, fortsetter Hviterussland og Polen med å rette anklager mot hverandre.

Hviterussland hevdet Polen har brutt felles sikkerhetsavtaler da det ble utplassert 10.000 militært personell på grensen uten å varsle om dette.