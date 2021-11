Obama på Cop26: De fleste land har sviktet

Obama, som var president da Parisavtalen ble undertegnet, sa at verden må trappe opp arbeidet for innfri løftene om kutt i CO2-utslipp og samarbeid for å bremse den globale oppvarmingen.

– Vi har langt ifra gjort nok for å takle denne krisen. Vi må gjøre mer, og om det skal bli noe av eller ikke, er i stor grad opp til dere, sa Obama.

Utslippene har fortsatt å øke siden avtalen ble undertegnet i 2015. Den tok sikte på at den globale oppvarmingen ikke skulle overstige 2 grader, og helst ikke 1,5 grader. I forrige uke sa et ekspertpanel at utslippene i år igjen vil stige til nivået fra før pandemien.

– På noen måter har avtalen vært en suksess, men vi er langt fra der vi burde være, sa Obama.

Han erkjente at mye av framgangen stoppet opp da Donald Trump ble president og trakk USA ut av avtalen.

Obama sa at Russland og Kina, som ikke har sendt sine ledere til toppmøtet i Glasgow, utviser en «farlig mangel på forståelse for at det haster» når det gjelder klimaforpliktelser.