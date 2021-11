Rødt advarer: – Det er fortsatt krise

– Det er det beste budsjettet på åtte år! Og det er bare å forvente, sier Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til NTB.

Hun er i hovedsak positiv til det som har lekket ut av budsjettendringer fra Støre-regjeringen så langt. Men når oljepengebruken blir liggende uendret, så vekker det en bekymring hos Martinussen for at coronakrisetiltakene vil bli utfaset for raskt.

– Det er fortsatt krise i enkelte sektorer, fastslår hun og nevner reiseliv og kulturliv som eksempler.

– Det fins arbeidsledige folk som fortsatt sliter, og det fins sektorer som fortsatt sliter. Og Rødt forventer at man fortsatt har tiltak for disse.

En annen bekymring hos Rødt er at Ap og Sp skal frede for mye av de borgerliges skattekutt.

– Den borgerlige regjeringen kuttet skattene med 36 milliarder. Sånn sett skulle det vært stort rom for å øke inntektene ved å reversere disse skattekuttene, sier Martinussen.

– Jeg er bekymret for at de har for varsom hånd i å øke skattene for de rike, sier hun.