Solberg frykter regjeringens skattegrep

– Norge trenger nå et næringsliv som har rygg og kapital til å ta det grønne skiftet. Det jeg frykter nå, er at man svekker ryggraden til næringslivet gjennom de skatteøkningene som de etter all sannsynlighet kommer med, sier Høyre-lederen til NTB.

Mandag får hun se alle endringene den nye regjeringen vil gjøre i statsbudsjettet hennes regjering la fram før den gikk av. Det skjer når finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) går på talerstolen i Stortinget klokka 12.

Regjeringspartiene Ap og Sp har sagt at de vil lette skattene for dem med vanlig eller lav inntekt, mens de som har høye inntekter og formue skal betale mer.

Etterlyser regningen

De siste dagene har mediene blitt servert en rekke gladsaker fra regjeringen, som «klimamilliard», kutt i ferjepriser, tiltaksplasser og økte skattefradrag for pendlere og fagorganiserte.

– Nå har vi hørt om mange små og store godbiter. Men vi har ikke sett hvordan de skal finansiere det. Vi har ikke sett regningen, sier den tidligere statsministeren.

Hun er også bekymret for at regjeringen vil blåse opp offentlig sektor, i en tid da privat sektor roper etter arbeidskraft.

Hun håper etterfølgeren Jonas Gahr Støre (Ap) prioriterer det hun mener er de viktigste utfordringene: Klimaendringer, arbeidsplasser og inkludering.

– Det er altfor viktig til at det kan vente til andre løfter fra valgkampens hundredagersplaner er innfridd, sa Solberg da hun talte til Høyres sentralstyre søndag.

CO2-avgift

Hun er også spent på hva Støre-regjeringen vil gjøre med klimatiltakene som hennes regjering la fram i statsbudsjettet. Blant dem er en kraftig økning i CO2-avgiften, noe som blant annet vil føre til at drivstoffprisene øker.

Senterpartiet var raskt ute og varslet at dette var noe de ville se nærmere på.

– Etter responsen å dømme, er det enkelt å være imot tiltak. Men det viktige er å finne tiltakene man er for. Det skal jeg med spenning følge med på når den nye regjeringen legger fram sitt tilleggsnummer til statsbudsjettet, sier Solberg.