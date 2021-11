– Jeg vil si så tydelig som jeg kan til våre svenske venner at Norge er et trygt og godt land å jobbe i. Det er en del lærdommer fra pandemitiden som vi skal ta med oss for å reparere noen sår som har oppstått, sier Støre til NTB.

På norsk side av grensen til Sverige melder mange arbeidsplasser om «svenskemangel» og at svensker kvier seg for å komme tilbake for å jobbe som følge av Norges strenge grensepolitikk under pandemien.

– Det er nok en del mentale sperringer som sitter igjen. Vi vet at det er veldig alvorlig, sier daglig leder Trond Erik Grundt i Grensetjenesten, et samarbeid mellom Norge og Sverige, til NRK.

Reiser til Stockholm

Statsministeren har merket seg utfordringene, og lover å ta tak i problemet.

– Jeg har hatt kontakt med min svenske kollega Stefan Löfven gjennom disse månedene, og det er ikke noe tvil om at dette er noe vi skal ta tak i. Derfor kommer mitt første offisielle statsbesøk for meg som statsminister til å bli Stockholm, sier han.

Støre er onsdag i København i forbindelse med Nordisk råd og møter i Nordisk ministerråd. I et møte med sine nordiske kollegaer, ble de stengte grensene et tema.

– Tiltakene vi har satt inn under pandemien, er på grunn av pandemien. Jeg tror ingen av oss vil ha noen tiltak på grensene som ikke er nødvendige, sa Danmarks statsminister Mette Fredriksen.

Hun hunderstrekte at hun håper at folk stoler på at de nordiske landene ikke har endret syn på grensesamarbeidet.

God stemning. De nordiske ministrene er enige om at gjenopprette de åpne grensene. Her klemmer statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / NTB

Ønsker bedre dialog

Sveriges statsminister Stefan Löfven går snart av, og den svenske regjeringen sendte i stedet handelsminister Anna Hallberg til København.

Hun er tydelig på at ting ikke har fungert bra under pandemien.

– Jeg tror vi har lært en del her, og jeg tror det er veldig viktig at vi kan kommunisere hvis vi ser hvor vi har feilet, og hva vi kan gjøre med det, sier hun.

Hun mener dialogen må styrkes.

– Det er behov for et felles nordisk rammeverk, en nordisk grensemekanisme, som ikke bare sikrer utveksling av informasjon, men også pragmatisk dialog i god tid før avgjørelsene som omhandler grensene blir tatt, sier hun.

Forsvarer tiltakene

Støre understreker at tiltakene som har vært på grensen under pandemien har vært nødvendige.

– En regjering som får en pandemi i fanget har én hovedoppgave, og det er å beskytte innbyggerne. Det har vi støttet, de grepene som er tatt. Du kontrollere importsmitten, det er ikke noe alternativ. Men da må man være desto mer framoverlent til å komme tilbake til en normalsituasjon når det er mulig, sier han.

Det er ikke varslet noen dato for når Støre drar til Stockholm.