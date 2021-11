Tirsdag deltok Stoltenberg på FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow. Og generalsekretæren gjør det klart at også de militære må bidra i klimakampen.

– Vi har ikke noe valg, sier Stoltenberg på telefon til NTB.

– Det er ikke sånn at vi kan velge enten miljøvennlige kampfly eller sterke og trygge kampfly. Vi må ha begge deler. Og jeg er også helt sikker på at det bare er et tidsspørsmål før de militære kommer til å se at de beste og mest effektive militære kapasitetene også er de miljøvennlige, sier han.

Hans spådom er at miljøvennlige teknologier på sikt også vil være de teknologiene som er best og raskest og gir lengst rekkevidde.

Samtidig er det klart at dagens militære kjøretøyer, skip og fly forurenser veldig mye, fastslår Stoltenberg.

– Den energirevolusjonen som nå skjer i privat sektor, må slå inn også i militær sektor, sier han.

– Vi kan ikke velge mellom sikkerhet og klima. Vi er nødt til å få til begge deler. Og det er jeg trygg på at vi kan få til.