MDG-politikeren sikret seg en plass på Stortinget under høstens stortingsvalg, sammen med partikollegene Une Bastholm og Rasmus Hansson.

Berg er utnevnt til nestleder i stortingets energi- og miljøkomité.

Nå har den tidligere Oslo-byråden fått livvakter fra PST og andre sikkerhetstiltak rundt egen person og sin familie.

Det bekrefter politikeren selv overfor Dagbladet.

– Ja, jeg har fått flere sikkerhetstiltak rundt meg etter at jeg kom inn på Stortinget. Livvakttjenesten gjør alt de kan for at det skal påvirke hverdagen så lite som mulig og jeg føler på takknemlighet for at jeg ikke står alene i vurderingene lenger, sier Berg til avisen.

Siden Berg ble byråd i Oslo i 2015, har hun mottatt flere omfattende trusler og mye hets.

Tidligere i høst publiserte hun et innlegg på Facebook hvor hun viste støtte til Gaza. Da ble hun kraftig hetset i kommentarfeltene, både på norsk, engelsk og hebraisk.

– Jeg er vant til å få mye tilbakemelding på det jeg skriver, ofte kritisk eller direkte aggressiv, men denne gangen var det mer massivt enn jeg noen gang har opplevd, skrev Berg i et Facebook-innlegg i etterkant av hendelsen.

I sommer ga politiet to personer forelegg for hets mot MDG-politikeren.

Berg har tidligere meddelt at det er en stor lettelse at politiet følger opp flere av de hatefulle og truende kommentarene som blir rettet mot henne.