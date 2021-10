Martin Kolberg tok forbehold om innvandringskritisk statssekretær

Det melder Dagens Næringsliv.

Bjørkholt, som er fastlege bosatt i Drammen, ble fredag utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet. I Facebook-innlegg han nå har slettet, har han takket Hege Storhaug fra Human Rights Service og antydet at Ap bør se til Dansk Folkeparti og Sverigedemokraterna i innvandringspolitikken.

– Vi var forbeholdne til Bjørkholt som statssekretær, og det ble meldt inn til de som behandler utnevnelser. Nå tar vi til etterretning at han likevel ble utnevnt og legger til grunn at det var på grunn av hans faglige kvalifikasjoner, sier Kolberg, som altså leder fylkeslaget Bjørkholt tilhører.

Han opplyser at forbeholdet handlet om «holdningene som kommer til uttrykk i innleggene som DN har referert».

Bjørkholt har nå slettet de omstridte innleggene, der han tok til orde for en sosialdemokratisk sosialpolitikk med en streng innvandringspolitikk.

Han uttalte til DN fredag at han angrer på at han uttalte seg som han gjorde og at han har flyttet seg politisk, selv om han fortsatt er for en strengere innvandringslinje.