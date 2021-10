Listhaug: Politikk handler om mer enn klima

I kjent stil fyrte hun av flere kraftsalver da hun lørdag holdt sin første tale til partiets landsstyre etter valget.

– Når ordet klima er inne i bildet, renner pengene ut av statskassen. I stadig økende grad er nær sagt alle partier utenom Frp blitt partier for klimaeliten og klimalobbyistene, hevdet Frp-lederen.

– Det er nesten ikke mulig å høre forskjell på Høyre, Ap og MDG lenger, sa Listhaug.

Spark til Høyre

I den drøyt 40 minutter lange talen rettet hun særlig et solid spark til sin tidligere regjeringspartner Høyre.

– Hva har skjedd med Høyre? De er ikke til å kjenne igjen. I deres siste statsbudsjett så vi et helt nytt Høyre. Det øses ut penger til bistand, symbolske klimatiltak, innvandring og integrering og saftige avgiftsøkninger for bilistene. De høres nesten ut som MDG, sier hun.

Listhaug trekker fram tredoblingen av CO2-avgiften, som hun hevder fort vil gi utflagging av industriarbeidsplasser og et fattigere Norge.

– At Høyre har stått i spissen og foreslått dette, er ufattelig, sier Listhaug.

– Det er smått absurd å lese at politikere i Høyre er skuffet over at ikke SV er med i regjeringen, sier hun.

Sinke

I talen stilte hun dette opp mot en av partiets kjernesaker, nemlig bedre tilgang til dyre medisiner og behandlinger.

– Mens de andre partiene store sett bare er opptatt av klima morgen, middag og kveld, dør og lider mennesker i Norge fordi Norge ikke har råd til å ta i bruk de nyeste og beste medisinene og behandlingsmetodene, framholder hun.

Overfor NTB beskriver hun situasjonen som «uholdbar».

– I et så rikt land som Norge vurderer folk å bli helseflyktninger fordi de ikke får tilgang til medisiner her, sier Listhaug, som mener Norge er en sinke på området.

– Det rammer vanlige folk. Derfor forventer vi at det tas tak i dette, slår hun fast.

– Mens mediene og politikerne snakker og skriver side opp og side ned om klima, opplever mange innbyggere i Norge å bli sviktet når de trenger hjelp fra fellesskapet som mest.

– Ikke skamme oss

Frp-lederen sier også at hun vil ha slutt på det hun omtaler som «offentlig sløsing».

– Det er penger til bistand og til symbolske klimatiltak, sier hun og avviser blankt at et tiltak som å stanse leting etter olje og gass vil kunne ha effekt internasjonalt.

– Da ville nok sjeiker i Midtøsten og andre olje- og gassproduserende land ha gnidd seg i hendene, sier hun.

– Hvilket ansvar har Norge i å gå foran som et godt eksempel internasjonalt?

– Vi skal ikke skamme oss over at vi har tjent oss rike på olje. Men vi må se helheten i dette, noe som er fullstendig mangelvare i en del partier. De må ta realitetene innover seg. Utslippene kan gå opp om vi stenger olje- og gassproduksjonen, sier hun.

Vil ha lederrolle

Tida framover skal Frp bruke på å bygge seg opp og bli det ledende opposisjonspartiet, fastslår Listhaug.

– Vi skal ta lederrollen. Det er nå jobben starter med å bygge oss opp mot kommunevalget i 2023. Og nå starter oppkjøringen mot 2025, der målet er å få byttet ut sosialistene, sier Frp-lederen.

I årets valg endte Frp med 11,6 prosent, en nedgang på 3,6 prosentpoeng fra forrige stortingsvalg.