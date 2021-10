Ni nye statssekretærer er utnevnt

Fredag utnevnte Kongen i statsråd professor Oddmund Løkensgard Hoel ved Høgskulen på Vestlandet til statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Kommunepolitiker Kristina Sigursdottir Hansen fra Nordkapp er utnevnt som statssekretær for fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran (Ap), Sp-rådgiver Bent-Joacim Bentzen er utnevnt som statssekretær for forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), mens tidligere gruppeleder for Senterpartiet i Vestland fylkesting Aleksander Øren Heen er utnevnt som statssekretær for klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Tidligere stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul (Ap) har fått ny jobb som statssekretær for kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp), mens Ole Henrik Krat Bjørkholt er utnevnt som statssekretær for helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap)

John-Erik Vika, Hans-Petter Aasen og Erik Sandsmark Idsøe, alle fra Senterpartiet, blir nye statssekretærer for justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).