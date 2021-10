Enoksen vil bedre forholdet til Russland

Torsdag og fredag deltar Enoksen på sitt første forsvarsministermøte i Nato, bare en uke etter at den nye Ap-Sp-regjeringen tiltrådte.

I opptakten til møtet har Nato kastet ut åtte russiske diplomater som alliansen mener i realiteten er etterretningsoffiserer. Russland har svart ved å legge ned arbeidet ved sin faste delegasjon til Nato og be Nato forlate sitt kontor i Moskva.

På vei til Brussel er den nyslåtte statsråden forsiktig med å kommentere hendelsen. Men håpet er at Nato og Russland snart skal komme tilbake til en mer normale relasjoner.

– Det er først og fremst et håp, sier Enoksen til NTB.

– Men det er et mål for denne regjeringen å jobbe i den retningen.

Rødgrønne minner

Fra 2005 til 2007 var Enoksen olje- og energiminister i den rødgrønne regjeringen. Den gang var situasjonen annerledes, forteller han.

– Sist jeg var statsråd, hadde vi tett, hyppig og god dialog med Russland. Den situasjonen har endret seg, av flere grunner. Men jeg håper at vi er over kneika og kan komme tilbake, for det er helt opplagt at det for Norge er vesentlig å ha en god dialog med Russland på alle politikkområder, sier han.

I Hurdalsplattformen skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil «videreutvikle det bilaterale samarbeidet med Russland i nord med særlig vekt på samarbeidet om hav, ressurser, klima og kystrelaterte spørsmål i Barentshavet og Arktis».

De to partiene lover samtidig å «styrke den utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen i nord og etablere felles møteplasser for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer».

– Vi har en regional rolle å spille i Nato i nord. Men det å pleie forholdet til Russland og ha dialog med Russland blir også viktig, sier Enoksen.

Styrking i nord

Men i Hurdalsplattformen står det også at den nye regjeringen vil styrke forsvarsevnen og «det militære nærværet i Nord-Norge».

Styrkingen skal ifølge erklæringen skje med relevante bidrag fra alle forsvarsgreiner. Helt konkret lover regjeringen også å flytte helikoptre til Bardufoss.

Enoksen sier han ikke tror Russland vil reagere negativt. Det å ha tilstedeværelse i nord, med overvåkingsfly, jagerfly, kystvakt og sjøforsvar, er den jobben Norge gjør i Nato, påpeker han.

– Det er å passe på nordflanken. Det har vi gjort, og vi har gjort det på en måte som Russland har respektert. Og vi har respekt for den måten Russland jobber på. Så jeg tror ikke det blir oppfattet som noen form for provokasjon på russisk side, sier Enoksen.

– Det er et helt fornuftig fokus på norsk side å styrke forsvaret i nord. Vi mener det er nødvendig.

Viderefører samarbeidet med USA

Et annet tilbakevendende spørsmål er Norges forsvarssamarbeid med USA. Dette samarbeidet har Russland vært svært kritisk til.

Forsvarsministeren vil ikke gå i detalj om hvilken politikk den nye regjeringen vil føre når det gjelder USAs militære nærvær i Norge.

– Det er rett og slett for tidlig for meg å gå inn i det, sier Enoksen.

– Men vi er en del av Nato, og USA er vår nærmeste allierte. Det skal USA fortsatt være, det skal det ikke være tvil om. Det tette militære samarbeidet vi har med USA, vil bli videreført, sier han.