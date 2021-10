Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere. Her sammen med avtroppende finansminister Jan Tore Sanner (H) (t.h.) under nøkkeloverrekkelsen i Finansdepartementet i forrige uke. Foto: Fredrik Varfjell / NTB