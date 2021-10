– Du tiltrer i en veldig vanskelig situasjon, og jeg ønsker deg av hele mitt hjerte lykke til med håndteringen av hendelsen på Kongsberg, sa avtroppende justisminister Monica Mæland (H) til den ferske justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp) torsdag ettermiddag.

Mehl fikk spørsmål fra de frammøtte journalistene om hvordan hun vil ta fatt på hendelsen på Kongsberg, der fem personer ble drept og to skadd i det som kan være en terrorhandling onsdag kveld.

– Det er klart at det er en overtakelse som skjer med et ekstra stort alvor. Nå pågår det en etterforskning, og det som blir viktig for meg, er å sørge for at politiet og myndighetene som løser situasjonen på Kongsberg, har de ressursene de trenger, sa Mehl.