Støres nye regjering: – Spennende lag

Statsminister Støre og hans 18 statsråder ble møtt med blomster og gratulasjoner på Slottsplassen torsdag ettermiddag.

I en tale foran Slottet fremholdt den ferske statsministeren at dette er en spesiell dag å overta ansvaret på.

– I dag går mine første tanker til Kongsberg og de som er der. De som har mistet livet, er skadd, eller lever i sjokk over det som har preget denne flotte byen, sa Støre.

– Men selv om bakteppet er tungt, er dette like fullt dagen for å presentere en ny regjering. Og jeg er veldig stolt av dette laget, sa han.

Statsminister Jonas Gahr Støre i spissen for den nye regjeringen som består av finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp), arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (Sp), klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (Ap), barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), kommunalminister Bjørn Aril Gram (Sp), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap), olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap), kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap), næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp), helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) og utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt (Ap). Foto: Heiko Junge / NTB

Støre: Ti år etter terroren kan vi si at demokratiet vant



Statsministeren sier han er stolt over bredden i den nye regjeringen, og hyllet de to Utøya-overlevende som har blitt statsråder.

– Jeg har et spennende lag i denne regjeringen. Vi har et aldersspenn fra 67 til 28 år, vi har bonden og bedriftslederen, bygd og by, og Bod

F.v. arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) med blomster på Slottsplassen etter regjeringens første statsråd på slottet Foto: Heiko Junge / NTB

ø/Glimt til Brann og alt imellom, sa Støre på Slottsplassen torsdag.

Han la også vekt på at han er stolt over at det er flest kvinner i den nye regjeringen, noe som høstet jubel fra de oppmøtte på Slottsplassen.

– Vi har også to dyktige statsråder i denne regjeringen som var på Utøya 22. juli 2011, sa Støre, og viste da til kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre.

– Jeg er stolt av at de og mange andre fortsatte med politikk. At de bruker all sin kraft på å bidra til et bedre samfunn. Og at de i dag tar på seg det tyngste politiske ansvaret man kan ta i Norge. Er du statsråd, så er du folkets tjener, og du tar de oppgavene på det største alvor. Ti år etter kan vi si at demokratiet vant, sa Støre til applaus.

Demonstranter

Hundrevis av mennesker hadde møtt fram på Slottsplassen for å ta imot den nye regjeringen, også aktivister fra ulike organisasjoner som vil overbringe sitt budskap til landets ferske ledere.

«Redd Ullevål sykehus» og «La olja ligge» var blant parolene som var å se utenfor Slottet.

Men også klemmer og blomsterbuketter var å få for Støre, for anledningen ikledd rødt slips. Finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum gikk på sin side for et grønt.

Stolt over kvinneandel

I alt var det 19 nye statsråder samlet på Slottsplassen, ti kvinner og ni menn. Støre sier han er stolt over å kunne presentere en regjering der flertallet er kvinner.

– Dette er et spennende lag, som kan være med på å forandre Norge og sette landet på en ny kurs der vanlige folks liv og utfordringer står øverst på dagsordenen. Der de som føler at de har vært i andre rekke blir hørt, sier Støre.

– Vi skal ta vare på det kanskje viktigste vi har i landet vårt, nemlig tilliten og det sterke fellesskapet som binder oss sammen.