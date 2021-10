Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer kvinnesterkt lag

– Dette er en dag som jeg og mange har sett fram til, sa Støre da han la fram listen i Stortingets vandrehall like etter klokken 10.

Støre var preget av hendelsene på Kongsberg dagen før. Den nye justisministeren Emilie Enger Mehl (Sp) er blitt holdt løpende orientert, redegjorde han.

Det er et ungt regjeringslag, med en gjennomsnittsalder på 46 år. Mehl er regjeringens yngste, 28 år gammel. Men hun klar for oppgaven, mente Støre.

– Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi har fått en visjonær og handlekraftig politiker som tar fatt på dette feltet, sa Støre.

Men den nye justisministeren må også ta tak i bredden på justisfeltet, redegjorde Støre, og nevnte både beredskap, utfordringer fra internett og kunstig intelligens, domstolene og straffesakskjeden som områder som skal vies oppmerksomhet.

Stødige Vedum

Utnevnelsen av Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til finansminister har vært klar i mange dager, ifølge Støre – kanskje med et stikk til mediene som har spekulert på ulike navn i denne statsrådsposten.

Det at Senterpartiet får finansministeren, beskrev Støre som en riktig fordeling. Han var også full av rosende ord om sin nye statsråd, som han har vært i tøffe forhandlinger med de siste par ukene om regjeringsplattformen.

– Han er en stødig politiker, en person jeg har kommet nær i disse forhandlingene, sa han.

Ap-nestleder Hadia Tajik får også en av regjeringens viktigste oppgaver som arbeids-, sosial- og integreringsminister.

– Vi legger til integrering og inkludering fordi det er så nært koblet til arbeid og det å gå flere mennesker inn i jobb, sa Støre.

Også for fiskeriministeren endres porteføljen. Bjørn Skjæran (Ap) blir fiskeri- og havminister for å vise til de utvidede oppgavene knyttet til havbruk.

Selvskreven Huitfeldt

Støre sier han aldri var i tvil om at det var Anniken Huitfeldt (Ap) som skulle bli utenriksminister. Som leder for utenriks- og sikkerhetskomiteen på Stortinget, pluss lang erfaring i partiet og også som tidligere statsråd, var hun et sikkert kort.

– Hun kan sikkerhetspolitikken, vet hvor Norge står og hvordan kombinere utenrikspolitikk slik at det er treffende også i det nasjonale, sa Støre.

Espen Barth Eide (Ap) er også en av Aps mest erfarne, og Støre peker på at hans tilknytning til internasjonale nettverk blir viktig i rollen som klima- og miljøvernminister.

– Ikke minst må vi jobbe opp mot Europa, sa Støre.

Utøya-generasjonen

Den nye regjeringen får to statsråder som var på Utøya 22. juli 2011: Tonje Brenna som kunnskapsminister og Jan Christian Vestre som næringsminister. I tillegg er det flere fra Utøya-generasjonen blant de nye statssekretærene.

Støre sier de bygger landet politisk og har viet sitt liv til det.

Det er viktig å se en ny generasjon ta plass i regjeringen, det gir inspirasjon til oppgavene som venter, fortsatte han.

– Når disse flotte, unge politikerne har med den bakgrunnen, så opplever jeg at vi er kommet et viktig steg videre. Og det er jeg veldig stolt av, sa Støre.

Statsminister:

Statsminister Jonas Gahr Støre (61), Oslo (Ap)

Statsråder

Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (42), Ilseng (Sp)

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (38), Oslo (Ap)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (45), Leinstrand (Sp)

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (55), Stokkvågen (Ap)

Utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim (47), Ytre Enebakk (Sp)

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide (57), Oslo (Ap)

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (54), Morvik (Sp)

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Aril Gram (49), Steinkjer (Sp)

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (48), Fredrikstad (Ap)

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (46), Nesttun (Ap)

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (40), Hamar (Ap)

Næringsminister Jan Christian Vestre (35), Oslo (Ap)

Kunnskapsminister Tonje Brenna (33), Jessheim (Ap)

Justisminister Emilie Enger Mehl (28), Elverum (Sp)

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (67), Dverberg (Sp)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (46), Stjørdal (Ap)

Landbruks- og matminister Sandra Konstance Nygård Borch (33), Tromsø (Sp)

Utenriksminister Anniken Scharning Huitfeldt (51), Jessheim (Ap)