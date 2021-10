Venstre: Den nye regjeringen setter klima på pause

– Det er bra at den nye regjeringen setter høye mål for kutt i klimagassutslipp. Men du når ikke høye mål ved å gjøre det billigere å fly, billigere å kjøpe bensin og dyrere å kjøpe elbil. Med denne regjeringsplattformen settes klimapolitikken på pause, sier Venstre-leder Guri Melby om regjeringserklæringen som ble lagt fram onsdag.

Hun spør hvordan den nye regjeringen har tenkt å nå klimamålet før 2030 når den innfører så mange unntak fra planen som er lagt.

Melby reagerer også på at Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil redusere kravene for lærere og kaller det dårlig nytt for landets skoleelever

– Støre og Vedums oppskrift er massereversering av alt som fungerer. De senker ambisjonene for skolen og elevene ved å fjerne krav til lærernes kompetanse, sier Melby.