Da Støre var utenriksminister i 2010 ble det gjort en habilitetsvurdering av ham vedrørende regjeringens bestemmelse av kronprinsparets apanasje.

Vurderingen ble gjort etter at jussprofessorer og politikere fra opposisjonen uttrykte tvil om hvorvidt han klarte å skille rollene som venn og utenriksminister. Den gang ble det konkludert med at siden Støre var utenriksminister var hans rolle i regjeringen dermed perifer når det gjaldt bestemmelsen av apanasje.

Nå blir han imidlertid landets statsminister, og han blir dermed tettere på å avgjøre hva slags økonomisk støtte som skal tildeles landets kongelige.

Men hans forhold til kronprinsparet berører ikke habilitetsforhold, er Støres vurdering i dag.

– Jeg har ikke tenkt det som et problem, og om det er behov for å vurdere det på nytt, så gjør jeg gjerne det. Men det er ikke et forhold og en relasjon som jeg setter i den kategorien, sier Støre til NTB.

Han avviser at det er snakk om et nært vennskap.

Støre ble kjent med kronprinsparet i 2001 etter flere private middager både hjemme hos Støre og på Slottet. Siden har de gjennom årene møttes en rekke ganger, både privat og i jobbsammenheng.