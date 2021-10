– I denne plattformen er det for mye grått og for lite rødt og grønt, men SV kommer til å bidra med mer kraftfull politikk for rettferdig fordeling og miljø hvis regjeringen kommer til oss for å forhandle, sier Lysbakken.

Han peker blant annet på utfasing av kommersielle aktører i barnevernet, innføring av skolemat og gjenetablering av et høyskoletilbud i Nesna som gode trekk, som også SV har støttet tidligere. Her garanterer SV allerede nå at de vil danne flertall i regjeringen.

Overfor NTB understreker Lysbakken at han først og fremst er misfornøyd med ting som mangler.

– Men vi er tilhengere av mange av de konkrete tingene som står i plattformen, sier han.

Olje og utjevning

Det SV er spesielt misfornøyd med, er olje- og gasspolitikken og den sosiale utjevningspolitikken.

– Klima- og naturkrisen kan ikke løses med god retorikk og fine ønsker, sier Lysbakken.

Til NTB sier han det enda tydeligere:

– Det er bra at det kommer et klimabudsjett, men utfordringen er at man må sikte seg inn på å nå klimamålene. Det er hovedmangelen her. Hvis ikke man legger til vesentlig flere klimatiltak, når man ikke klimamålsettingene, sier SV-lederen.

Han understreker at SV vil være et uavhengig opposisjonsparti i Stortinget og advarer den nye regjeringen mot å skuffe velgerne. Han kritiserer Hurdalsplattformen for å være særlig svak på sakene som handler om klima og økonomiske ulikheter.

– De rikeste drar ifra

– Når regjeringen legger opp til å videreføre størsteparten av Høyres skattekutt, blir det ikke penger til nye velferdsreformer og god nok kommuneøkonomi, sier Lysbakken.

Til NTB legger han til at økte skatter ikke bare bidrar til å finansiere SVs ønskede velferdstiltak.

– Den største grunnen til at forskjellene øker i Norge nå, er at de rikeste drar ifra. Man må faktisk øke skattene på toppen, sier han.

– SV vil møte regjeringen konstruktivt hvis den søker samarbeid med oss. Men et samarbeid vil også bety at regjeringen må endre kurs i saker som er viktige for SV, sier Lysbakken.