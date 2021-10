Støre: – Lysbakken vil gjenkjenne en del

– SV og Audun Lysbakken vil kjenne igjen mange ting her som de er for, siden vi tilhører det samme flertallet. Vi har respektert at SV valgte å trekke seg ut, men han vet at vi ser fram til å ha et nært samarbeid, sa påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre under presentasjonen av regjeringsplattformen onsdag.

Han forventer likevel noen reaksjoner fra SV-leder Lysbakken.

– Det er punkter der han vil mene at kurs eller vektlegging burde vært en annen. Kjenner jeg SV rett vil de nok gi uttrykk for det, sa Støre med et lite smil.

Ingen av regjeringspartnerne ville ikke si noe om hvilke saker de tror det blir vanskeligst å forhandle med SV om.