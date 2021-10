Slik kan Støres regjering bli

* Dagbladet melder å ha fått bekreftet fra sentralt hold at Ap får elleve statsråder, mens Senterpartiet får åtte. Én statsrådspost slankes bort – ifølge avisen er det distrikt- og digitaliseringsministeren.

* Dagens Næringsliv , VG og Aftenposten erfarer alle at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum blir finansminister.

* DN har kilder på at Anniken Huitfeldt (Ap) blir utenriksminister.

* Ap-nestleder Hadia Tajik blir arbeids-, sosial og integreringsminister, ifølge DNs kilder.

* Tonje Brenna (Ap) blir kunnskapsminister, ifølge DN.

* Ifølge samme avis Anette Trettebergstuen (Ap) kulturminister, mens Espen Barth Eide (Ap) blir miljø- og klimaminister.

* Ifølge VGs opplysninger blir Ingvild Kjerkol (Ap) helseminister.

* Dagbladet erfarer at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran blir fiskeriminister.

* Sps 2. nestleder Anne Beate Tvinnereim (Sp) blir bistandsminister, ifølge Aftenposten.

* Samme avis skriver at Bjørn Arild Gram (Sp) , styreleder i KS, blir kommunalminister.

* Aftenposten skriver at 1. nestleder Ola Borten Moe (Sp) også blir statsråd, men får ikke bekreftet hvilken post han får. Borten Moe er av flere blitt nevnt som forsvarsminister, men Aftenposten har kilder på at han likevel ikke skal få denne posten. Sps Emilie Mehl skal også bli statsråd, ifølge Aftenposten, men det er ikke bekreftet hvilken post.

Disse blir ikke en del av regjeringen

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir ikke en del av den nye Ap-Sp-regjeringen, bekrefter han selv til Avisa Oslo.

– Jonas og jeg snakket gjennom valgkampen at det var viktig at jeg var i Oslo. Landets hovedstad er viktig for Arbeiderpartiet, skriver Johansen i en tekstmelding til avisa.

Geir Pollestad blir ny parlamentarisk nestleder i Senterpartiet og får dermed ikke plass i den nye regjeringen. Heller ikke Sigbjørn Gjelsvik blir statsråd.

På Senterpartiets gruppemøte onsdag formiddag ble det klart at partiet har vedtatt en ny parlamentarisk ledelse.

Fra før var det kjent at Marit Arnstad blir parlamentarisk leder i partiet. Nå er det klart at Geir Pollestad blir parlamentarisk nestleder.

Gruppestyret for øvrig består av Heidi Greni, Willfred Nordlund og Gro-Anita Mykjåland. Sigbjørn Gjelsvik blir vara.

Ingen av de som skal være i den parlamentariske ledelsen, blir å se i regjeringsapparatet.