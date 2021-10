Østerrikes statsminister Sebastian Kurz går av

Saken førte umiddelbart til en dyp politisk krise i Østerrike, og lørdag kastet Kurz kortene.

– Landet er viktigere enn min person, sa Kurz, som ga uttrykk for at han ønsket at regjeringssamarbeidet mellom hans konservative parti ÖVP og De grønne skal fortsette uten ham.

Utenriksminister Alexander Schallenberg tar over som statsminister.

Kurz har vært under kraftig press etter politiaksjonen onsdag, som både omfattet statsministerens kontor og kontorene til hans konservative parti ÖVP.

Mistanken går ut på at Kurz og noen av hans nærmeste medarbeidere brukte offentlige midler til å sikre at Kurz fikk positiv omtale i pressen, med mål om at han skulle bli partileder og statsminister.

Fredag gikk ÖVPs koalisjonspartner De grønne ut og krevde Kurz' avgang.

I sin tale lørdag fremhold Kurz at anklagene er usanne, men understreket behovet for politisk stabilitet.