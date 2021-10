Amerikansk gjeldskrise trolig avverget fram til desember

Det opplyser demokratenes leder i forsamlingen, Chuck Schumer torsdag.

Han legger til at han håper å få avtalen vedtatt i en avstemning senere torsdag.

Avtalen innebærer at det såkalte gjeldstaket blir hevet, noe som betyr at det vil være mulig for staten å ta opp ny gjeld og betale gjeldsforpliktelser fram til desember.

Denne hasteforlengelsen utsetter imidlertid bare problemet, men demokratene får i det minste litt mer tid til å forberede en langsiktig løsning som de kan får republikanerne med på.

– Gir oss mer tid

Republikanerne i Senatet, ledet an av Mitch McConnell, blokkerte først et lovforslag som ville økt det amerikanske gjeldstaket og finansiert drift av statsapparatet etter førstkommende torsdag. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Foto: NTB

I utgangspunktet ønsket demokratene å få vedtatt et lovforslag som ville sørget for å heve gjeldstaket fram til desember neste år. Men republikanerne nektet å godta forslaget og planla å stemme mot.

I siste liten gikk imidlertid republikanernes leder i forsamlingen, Mitch McConnell, med på å heve gjeldstaket på kort sikt.

– I bunn og grunn er jeg glad for at Mitch McConnell til slutt så lyset, sier den uavhengige senatoren Bernie Sanders, som tilhører venstrefløyen i Senatet.

– Republikanerne har endelig gjort det rette, og vi har i det minste et par måneder til på oss til å finne en endelig løsning, legger han til.

Frykter gjeldskrise

Finansdepartementet har advart om at USA kommer til å stå uten penger til å håndtere landets enorme statsgjeld hvis ikke gjeldstaket heves innen 18. oktober.

President Joe Biden og næringslivsledere har uttrykt stadig sterkere bekymring for at millioner av statsansatte amerikanere ville bli stående uten lønn, samtidig som landets økonomi ville bli kastet ut i resesjon.

Den midlertidige avtalen betyr at Kongressen allerede i desember vil måtte gå nye runder i et forsøk på å bli enige om en løsning for hvordan statlig virksomhet skal finansieres, samt betingelsene for en ny oppjustering av gjeldstaket før de reiser hjem på juleferie.