Diger varmluftsballong ved forhandlingshotellet i Hurdal

– Det er et av våre forsøk på å sende et tydelig budskap til de som sitter der inne om at de ikke kommer utenom å ta tak i oljeelefanten i rommet, som vi mener er diskusjonen om en stans eller kraftig begrensing i oljeletingen, sier Greenpeace-leder Frode Pleym til NTB.

Aktivistene fra miljøorganisasjonen Greenpeace har stått på plenen foran forhandlingshotellet i allslags vær gjennom ti dager.

Hver gang Ap-leder Jonas Gahr Støre eller Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kommer ut døren, blir de møtt med tilrop fra aktivistene om å «la olja ligge».

Ballongen er et siste tilskudd i arbeidet med å tiltrekke seg oppmerksomhet.

– Det er et signal både til Jonas Gahr Støre mens forhandlingene pågår, men også et tydelig signal til andre partier om at de må holde Støre ansvarlig i Stortinget, sier Pleym.