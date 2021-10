Enda en måling viser framgang for SV

SV får en oppslutning på 9 prosent, noe som ville gitt dem sitt beste valgresultat siden 2001, skriver Aftenposten.

Mye av framgangen skyldes støtte fra en gruppe som stemte på Ap i valget, men som nå sier de ville stemt SV, ifølge avisa.

– Jeg ser det som et tydelig tegn på stemningen blant mange rødgrønne velgere, nemlig en skuffelse over at det ikke ble en rødgrønn flertallsregjering, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Ap faller til 25,6 prosent. Også Senterpartiet faller med 0,4 prosentpoeng til 13,1. Imidlertid er alle endringer innenfor feilmarginen.

På en måling fra TV 2 som også ble publisert tirsdag, gikk SV også fram, da til 8,3 prosent. På TV 2-målingen gikk også Ap fram.

For øvrige partier er resultatet som følger (endring fra valget i parentes): Høyre 20,5 (0,1), Frp 12 (0,4), Rødt 4,9 (0,2), Venstre 4,5 (-0,1), MDG 3,7 (-0,2), KrF 3,4 (-0,4), Andre 3,4 (-0,2).

Meningsmålingen er utført av Norstat for Aftenposten og NRK. 969 personer er intervjuet, og 87 prosent av intervjuene ble gjort etter at SV brøt sonderingene med Ap og Sp. Feilmarginen er ikke oppgitt i prosentpoeng.