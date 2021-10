Sveinung Rotevatn blir Venstres mann i finanskomiteen

Det er Dagens Næringsliv som melder at Rotevatn får plass i Stortingets mektigste komité.

– Jeg gleder meg. Med en mindretallsregjering blir det action her de neste fire årene, sier Rotevatn til avisen.

Det er finanskomiteen som behandler og vedtar statsbudsjettet. Ap/Sp vil i en mindretallsregjering måtte finne støtte her for sin politikk. Første slag kommer allerede i høst.

Ap og Sp har 76 mandater og mangler ni for flertall. Det kunne de fått med både Venstre og KrF, Venstre og Pasientfokus eller Venstre og Rødt, eksempelvis. Rotevatn utelukker imidlertid dette.

– Vi blir ikke noen budsjettpartner for Ap og Sp. Vi er så grunnleggende uenige med Sp og Ap i synet på det meste. Blir vi en budsjettpartner, blir vi i realiteten et støtteparti. Vi har ikke noe ønske om at en sånn regjering skal styre. Vi ønsker en sentrum-Høyre regjering, sier Rotevatn til DN.