– Vi har opplevd mye støtte fra både SV-velgere og andre rødgrønne velgere som mener Ap og Sp burde strukket seg lengre for å få til en rødgrønn regjering. Det overrasker meg ikke, men det er selvfølgelig en bekreftelse på at mange mener vi gjorde det riktige valget, sier SV-leder Audun Lysbakken til TV 2.

På en ny måling Kantar har laget for TV 2 , får SV 8,3 prosent oppslutning. I valget fikk partiet 7,6 prosent.

Målingen ble gjennomført fra mandag til fredag i forrige uke, men bakgrunnstallene viser at SV spesielt gikk fram i dagene etter at de brøt sonderingene med Senterpartiet og Arbeiderpartiet onsdag i forrige uke. Før de brøt ut, lå de an til å få en oppslutning på 6,6 prosent i snitt.

Ap er målingens vinner med en økning på 1,6 prosentpoeng fra valget, til 27,9 prosent. Høyre er målingens taper med en nedgang på 1,5 prosentpoeng til 18,9 prosent.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger (endring fra valget i parentes): Sp 13,2 (-0,3), Frp 11,7 (+0,1), R 5,4 (+0,7), V 4,3 (-0,3), MDG 4,2 (+0,3), KrF 3,2 (-0,6), Andre 2,9 (-0,7)

978 personer er intervjuet i undersøkelsen. Feilmarginen er på mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng.