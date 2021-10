– I likhet med store deler av det norske folk er vi møkklei Høyre-regjeringen. Vi kan ikke byttet ut Høyre-regjeringen og så lage forlik med dem hele tiden. Vi har sendt en tydelig beskjed om at vi er passe forsynt med Høyre, sier han til Nationen.

Svelle, som sitter i Senterpartiets sentralstyre, sier likevel også at det ikke er «usannsynlig» å søke støtte med Høyre i spørsmål som er relatert til forsvar og Nato, skriver avisa.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har villet svare på om en ny regjering kan søke flertall med borgerlig side etter at SV trakk seg fra regjeringssonderingene i forrige uke.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har på sin side sagt at en Ap-Sp-regjering ikke har planer om å kjøre slalåm i Stortinget mellom venstre- og høyresiden for å få flertall for sakene.

Regjeringsforhandlingene mellom Ap og Sp fortsetter mandag på Hurdalsjøen.