For partileder Une Bastholm, som er valgt inn fra Akershus, foreligger det permisjonssøknad. Bastholm gikk ut i foreldrepermisjon. Kristoffer Robin Haug møtte som vara.

For de to representantene fra Oslo foreligger det ikke permisjon. Både Lan Marie Berg og Rasmus Hansson hadde meldt forfall. Dessuten var det ingen vara til stede for dem.

– Kort sagt fordi vi anså det som unødvendig. Rasmus hadde ikke fått vara fordi han er på ferie. Sesjonen i dag var en formalitet, og vi anså det som tilstrekkelig at Kristoffer Robin Haug representerte MDG i stortingssalen, sier kommunikasjonssjef Nils Mørk til Avisa Oslo.

Overfor NTB legger Mørk til at vurderingen ble gjort i samråd med Stortingets sekretariat. Også enkelte andre stortingsrepresentanter var fraværende fra åpningen.

Roy Steffensen fra Frp var en av de første som merket seg fraværet fra hele MDG-gruppa. Han har fått svar på Twitter fra Berg, som forteller at hun er syk.

Stortinget konstitueres formelt 9. oktober, mens kong Harald foretar den høytidelige åpningen av det nye Stortinget 11. oktober.