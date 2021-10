Kravet vil komme ved første anledning etter åpningen 11. oktober, skriver FriFagbevegelse.

Inkludert i kravet er det at alle som har havnet i det såkalte karensåret, får forlenget ytelsen snarest mulig. Karensåret betyr at man kan miste arbeidsavklaringspenger (AAP) i et helt år, dersom man ikke er ferdig avklart i helsevesenet eller Nav etter tre år.

– Resultatet av å ta fra folk inntekten brått og brutalt slik regjeringen har gjort, er og blir økende fattigdom og økt fortvilelse, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til avisa.

Karensåret og flere andre endringer i AAP-ordningen ble innført i 2018. Rødt er blant partiene som krever at disse endringene blir reversert.

I begynnelsen av oktober har rundt 3.900 mennesker fått arbeidsavklaringspenger i tre år, som er den vanlige maksperioden, opplyste Nav til FriFagbevegelse nylig.