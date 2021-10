– Jeg tror det blir litt sånn i et par uker. Man går rundt og er litt overveldet, litt forvirret, og så setter det seg vel etter hvert, sier Åse Kristin Ask Bakke (Ap) til NTB.

25-åringen blir den yngste i det nye Stortinget, som fredag møttes for første gang.

– Det er en viktig erfaring i seg selv å være ung, for alle vedtakene som skal fattes, vil jo slå inn på framtidens generasjon og på våre barn igjen. Det er avgjørende for framtiden at unge er med og tar beslutninger, sier hun.

Åse Kristin Ask Bakke fra Arbeiderpartiet er med sine 25 år Stortingets yngste. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

Symbolsk fjerning

Inne på Stortinget er coronarestriksjonene fjernet, og avtroppende stortingspresident Tone Trøen (H) sier det er deilig å være tilbake i normalt gjenge. Torsdag kveld ble noen av de siste fysiske symbolene på pandemien tatt ut av stortingssalen.

Avtroppende stortingspresident Tone W. Trøen (H) er glad for å være tilbake til normalen på sin plass Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Det føltes symbolsk i går å fjerne pleksiglassene som jeg var med på å sette inn. Jeg tror alle føler på det samme – at Stortinget fungerer bedre når vi ikke har de begrensningene som en pandemi legger på oss, sier Trøen.

Pandemien har lagt et tydelig preg på den siste stortingsperioden.

– Når samfunnet stenger ned, har vi klart å opprettholde det viktige forholdet som er mellom statsmaktene. Det viktigste for meg har vært å bidra sammen med Stortinget til at vi har kunnet fortsette vårt viktige arbeid som den øverste statsmakten, sier Trøen.

– Mange krevende saker

På tampen av perioden fikk hun også en del skandalesaker i fanget. Politikere som hadde skattet feil og ulike praksiser for pendlerbolig skapte debatt.

– Det har vært mange krevende saker. Men det er også veldig viktig at mediene retter søkelys mot Stortinget, og at det er full åpenhet om stortingsrepresentantenes ordninger og de reglene og ordningene som gjelder for Stortinget, sier Trøen.

Hun er fortsatt valgt inn på Stortinget, men vet ikke hvilken rolle hun får videre. De ulike partiene jobber nå med å fordele politikere til de forskjellige komiteene på Stortinget.

Nytt kapittel

De siste dagene har både nye og gamle stortingsrepresentanter trasket rundt i korridorene på Stortinget – noen med pappesker fulle av dokumenter og krimskrams fra kontorer som skal tømmes, andre med bager og trillekofferter på vei inn.

Fredag klokka 13 samlet de nyvalgte representantene seg i stortingssalen for første gang for formell sammentreding og navneopprop.

Samtidig ble det valgt en fullmaktskomité, slik at prosessen for valg av nytt presidentskap kan starte.

Det nye presidentskapet skal formelt velges når det nye Stortinget konstitueres lørdag 9. oktober. Trøen har følgende beskjed til den som tar over vervet:

– Det å være stortingspresident er en stor ære og et stort ansvar. Det har jeg følt på, og det er jeg helt sikker på at også den neste stortingspresidenten vil føle på.

Ny regjering

Mandag 11. oktober foretar kong Harald den høytidelige åpningen av det nye Stortinget. Så legges forslaget til statsbudsjett for 2022 fram av den avtroppende regjeringen tirsdag 12. oktober. Det er ventet at statsminister Erna Solberg (H) etter dette formelt vil meddele til Stortinget og kongen at hun går av.

Den borgerlige regjeringen vil da fortsette som forretningsministerium inntil en ny regjering er på plass.

Etter det NTB kjenner til, har Ap-leder Jonas Gahr Støre satt seg som mål at den nye regjeringen kan tiltre 15. oktober.