– Nå er det bare å feste setebeltene. Dette kommer til å bli dyrt for familier og bedrifter, sier finanspolitisk talsmann Mudassar Kapur i Høyre.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort det klart at den nye regjeringen vil vende seg til SV for å få flertall for budsjettet sitt.

Mudassar mener SVs innflytelse vil føre til økte skatter. Han sier det er et enormt gap mellom SVs skatteambisjoner og Aps skattegaranti.

– Så spørsmålet er, hva skal Arbeiderpartiet forhandle bort i Stortinget? Øke formuesskatten, inntektsskatten, eiendomsskatten, selskapsskatten eller gjeninnføre arveavgiften? En ting er helt sikkert: Dette kommer til å bli dyrt for både familier og bedrifter, sier han.