Støre: – Planlegger verken slalåm, langrenn eller super-G i Stortinget

– Vi skal forholde oss til Stortinget på en ryddig måte som mindretallsregjering. Vi er tydelige på at SV er vår naturlige partner i budsjettene, men vi tar en ting av gangen, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til pressen torsdag.

Et døgn etter at SV forlot sonderingene med Ap og Sp, er forhandlingene mellom de to gjenværende partiene godt i gang.

På en «uformell kaffeprat» med pressen ble de to partilederne konfrontert med SV-leder Audun Lysbakkens advarsel til den nye regjeringen mot å kjøre slålam mellom høyre- og venstresiden i Stortinget.

– Vi har verken forberedt slalåm eller langrenn eller super-G, vil jeg si. Men vi skal stå stødig på beina og være seriøse og til å stole på, sa Støre spøkefullt.

Vil ikke svare

Heller ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ville svare på om en ny regjering kan søke flertall med borgerlig side.

– Nå ønsker Ap og Sp å danne en ny regjering som kan stake ut en ny kurs for hele landet og få ned forskjellene, og så er jeg helt sikker på at SV kommer til å støtte mange av de forslagene en sånn regjering kommer med, sa han.

Uenigheter om oljepolitikken ble av Lysbakken trukket fram som en hovedgrunn til at sonderingene endte med brudd. SV gikk til valg på full stans i all oljeleting.

Støre mener det er feil klimapolitikk å sette en brems på oljeaktiviteten.

– Tanken om å skulle ha en kraftig oppbremsing av aktiviteten på norsk sokkel, det mener jeg er feil klimapolitikk, det er feil industripolitikk. Da er vi i grunnen ærlige og sier at her er tyngdepunktet. Det er et tyngdepunkt vi er enige om. Og SV kunne ikke være enige i det, sa han torsdag.

Jobber raskt

Ap-lederen avviser imidlertid at de fem dagene med sonderinger med SV har vært bortkastet tid.

– Mange av temaene SV var opptatt av, er vi opptatt av, og det kommer vi til å ta med inn i disse forhandlingene, sa Støre.

Både Støre og Vedum beskriver aktivitetsnivået i de påbegynte forhandlingene som høyt og tonen mellom de to som god.

– Nå jobber vi veldig målrettet og ubyråkratisk. Vi jobber parallelt med alle saksområder og har stor fremdrift, sa Vedum.

Torsdag ettermiddag rettet partilederne kursen mot Oslo, hvor det fredag skal være stortingsmøte. Men planen deres er å holde kontakten gjennom helgen og gjenoppta de direkte forhandlingene i Hurdal mandag.

Et rådgiverkorps fra begge partier fortsetter imidlertid arbeidet på hotellet gjennom helgen. De skal jobbe med å skrive sammen partienes politikk i forberedelsene til den nye regjeringserklæringen.