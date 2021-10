Onsdag kveld ble det kjent at Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil innlede regjeringsforhandlinger etter fem dager med sonderinger.

Nå bekrefter Ap og Sp overfor VG hvem som vil representere de to partiene i deres offisielle forhandlingsdelegasjoner.

Ap-leder Jonas Gahr Støre får med seg sine to nestledere Hadia Tajik og Bjørnar Skjæran.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum får på sin side med seg parlamentarisk leder Marit Arnstad og finanspolitisk talsperson Sigbjørn Gjelsvik. Disse er valgt til forhandlingsdelegasjonen av partiets stortingsgruppe.

Det betyr at Sps to nestledere Anne Beathe Tvinnereim og Ola Borten Moe ikke blir med i Sps delegasjon, men disse to vil spille en sentral rolle i forhandlingene, opplyser partiet til NTB.