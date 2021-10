Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nå inn i formelle regjeringsforhandlinger etter at SV trakk seg fra sonderingene.

– Jeg hørte Audun si at for SV var det avgjørende med fordeling, velferd og ambisiøs klimapolitikk. Den ambisjonen forlater ikke Hurdal fordi han reiste. Den står her, sa Støre på NTBs spørsmål, og pekte på seg selv da han og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hadde pressekonferanse onsdag kveld.

– Det skal være kjennetegnet for regjeringen, sa Støre.

Vedum sa at det kommer til å bli krevende forhandlinger.

– Det blir hardt arbeid, men begge partier har et sterkt ønske og en positiv inngang, sa Vedum.